عسكري إيراني: احتمال نشوب حرب في الخليج العربي يتضاءل جدًا

وقال العميد بوردستان في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”إن القوة والقدرة العسكرية لقواتنا المسلحة هي بدرجة تجعل الغطرسة العالمية لا تجرؤ على استخدام الخيار العسكري ضدنا“.
وأشار إلى الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز وبحر عمان، وكذلك إسقاط طائرة التجسس الأمريكية من دون طيار والاستيلاء على الناقلة البريطانية البحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني، والأحداث في الخليج واحتمال نشوب صراع عسكري، قائلاً ”عندما ننظر إلى أعماق الأحداث، فإن الاحتمال يتضاءل إلى حد كبير“.
وتابع: إن القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية لدرجة تجعل أن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام الخيار العسكري ضدنا، معتبرًا أن ”الخليج العربي يشبه مستودع الذخيرة حيث كرة النار يمكن أن تسبب كارثة كبيرة“.
وقال رئيس الدراسات الإستراتيجية للجيش الإيراني: ”ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة“، لافتًا إلى أن ”الوضع الحالي يدل على أن دبلوماسيتنا ستؤدي بالتأكيد مهمتها وستحقق لنا النتيجة المرجوة“.
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