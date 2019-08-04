مهاتير محمد ينصح الشباب الماليزي بالعمل في تركيا

وتطرق مهاتير محمد في كلمة خلال احتفالات "اليوم الوطني" بإقليم ملاكا قبيل عيد الاستقلال يوم الأحد، إلى زيارته الأخيرة لتركيا الشهر المنصرم وأعرب عن تقديره لاجتهاد الأتراك، حيث قال في هذا الصدد إن التنمية في تركيا أفضل من ماليزيا والفضل في ذلك يعود للإنسان التركي.
وشدد على أن التجربة التركية في التنمية نموذج جيد بالنسبة لماليزيا، وقال: "على الجيل الشاب أن يذهب إلى تركيا ويتعلم اللغة التركية ويعود بعد أن يعمل هناك 10 أعوام... بهذا أعتقد أنه سيتم التحول في ماليزيا".
وتمنى محمد من الشباب أن ينظروا إلى كل مشكلة في البلاد كما ينظرون لمسؤولياتهم الخاصة، مؤكدا على أنه ينبغي زرع الوطنية والانتماء في نفوس الجيل الشاب لأن شخصيتهم ستعكس شخصية الأمة في المستقبل.
ولفت إلى أن نمط الحياة والقيم الغربية يؤدي لانحلال المجتمع مع مرور الوقت وأضاف: "هناك بيننا من يقلد نمط الحياة هذه، إذا قمنا بتقليد قيم الغرب سنصبح مستعمرة مجددا"، داعيا للاعتزاز بقيم الشرق.
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