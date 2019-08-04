وأعربت رينولدز بعد المشاورات الأمنية السنوية بين وزراء خارجية ودفاع أستراليا والولايات المتحدة عن قلق كانبرا البالغ من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ودانت بشدة حوادث استهداف الملاحة في الخليج.
وأشارت إلى أن الطلب الأمريكي "مركّب" والقرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد، مؤكدة أن الحكومة الأسترالية ستتخذ هذا القرار انطلاقا من مصالحها السيادية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة افتتاحية بمستهل المشاورات الوزارية، عن أمل واشنطن في أن تكون أستراليا شريكا للولايات المتحدة في مواجهة أكبر التحديات في مجال السياسة الخارجية، وجهود "إعادة الاستقرار" في سوريا و"الحفاظ على أفغانستان خالية من الإرهاب" و"مواجهة هجمات إيران غير المبررة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز".
كما ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن خطة عملية "سنتينل" في الخليج تهدف إلى حماية حرية الملاحة والتجارة والتصدي لـ"أي خطوات استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى سوء تفاهم أو سوء تقدير يهدد بالنزاع".
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: ندرس بجدية طلب واشنطن التحاقنا بتحالف تأمين الملاحة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.