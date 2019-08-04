وورد في بيان صادر عن الشرطة: "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية والحس الأمني، تسلم مركز شرطة القناة أحد المتهمين الهاربين من سجن "القناة" يوم أمس".
وجاء في البيان أن ذوي المتهم أقدموا على تسليم ابنهم الهارب لمسؤولي المركز لينال جزاءه وفق القانون.
يذكر أن 15 سجينا هربوا السبت من سجن "القناة" شرقي العاصمة بغداد، لكن السلطات تمكنت في ما بعد من اعتقال 3 منهم.
وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمر في أعقاب الحادث بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. عائلة تسلم ابنها للسلطات بعد هربه مع سجناء "القناة" الفارّين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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