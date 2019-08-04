العراق.. عائلة تسلم ابنها للسلطات بعد هربه مع سجناء "القناة" الفارّين

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد عن تسليم عائلة عراقية السلطات ابنها الهارب من سجن "القناة" يوم أمس السبت، وذلك في خطوة طوعية ووطنية منها.

وورد في بيان صادر عن الشرطة: "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية والحس الأمني، تسلم مركز شرطة القناة أحد المتهمين الهاربين من سجن "القناة" يوم أمس".

وجاء في البيان أن ذوي المتهم أقدموا على تسليم ابنهم الهارب لمسؤولي المركز لينال جزاءه وفق القانون.

يذكر أن 15 سجينا هربوا السبت من سجن "القناة" شرقي العاصمة بغداد، لكن السلطات تمكنت في ما بعد من اعتقال 3 منهم.

وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمر في أعقاب الحادث بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.