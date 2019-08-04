نجم مانشستر يونايتد يسرب معلومات عن تدريبات "الشياطين الحمر"

كشف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن قائمة بترتيب أسرع لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليثير غضب إدارة ناديه باعتباره قام بتسريب معلومات متعلقة بتدريبات لفريقه لا يحق له نشرها.

ونشر اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه قائمة لمعدل سرعات اللاعبين بعد إجراء القياسات البدنية على نجوم الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ليبرهن أنه ليس بطيئا كما يشاع عنه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل لوكاكو، المتواجد خارج قائمة الفريق في المباريات الودية خلال فترة الإعداد، المرتبة الثانية بين أسرع لاعبي اليونايتد، بسرعة 36.25 كيلومتر في الساعة، بفارق ضئيل عن الأول البرتغالي ديوغو دالوت 36.43 كيلومتر.

وغضبت إدارة "الشياطين الحمر" من اللاعب إذ طالبته بحذف التغريدة على الفور، وهو ما قام به، لكن القائمة تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وكان قد أنهى مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بفوزه على ميلان بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 2-2) السبت، ضمن كأس الأبطال الدولية.

علما أن "الشياطين الحمر" خاضوا 6 مباريات خلال جولاتهم في أستراليا وآسيا وأوروبا وفازوا بها جميعها.