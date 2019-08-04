قيادي بالتغيير : سنعمل على ضم جنوب السودان ب "الكونفدرالية "

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، أنهم سيعملون بشكل واضح على ضم جنوب السودان مجدداً، وإنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة كونفدرالية مشتركة.

وقال مدني في تصريحات حسب لقاء له علي قناة “الغد”، إنه تم الاتفاق على كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري مع المجلس العسكري، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إنهاء الدولة العميقة التي استمرت 30 عاماً.

وأشار إلى أن الشعب السوداني تعرض للذل والانكسار خلال فترة حكم البشير، قاطعا بأنهم سيعملون على إعادة السودان لمكانته الطبيعية بين الأمم.