اعلان نتيجة القبول للجامعات

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن اعلان نتيجة القبول للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، سيتم يوم غد الاثنين في تمام الساعة الثانية بعد الظهر عبر نقل مباشر من التلفزيون القومي.

وأكد بروفيسور مصطفى محمد علي البلة وكيل الوزارة اكتمال كافة الترتيبات لإعلان النتيجة مشيداً بجهد العاملين بالوزارة عموماً وإدارة القبول ومركز المعلومات على وجه الخصوص والذين اجتهدوا لإعلان النتيجة في وقت وجيز.

هذا وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي 2019/ 2020م في الخامس عشر من يوليو الماضي واستمر التقديم حتى الخامس والعشرين منه، حيث قدم 205919 طالباً وطالبة للشهادة السودانية في هذا الدور بنسبة 107% مقارنة بالمتوقع من الناجحين، وعدد 2959 طالباً وطالبة للشهادات العربية والأجنبية، بمجموع 208878 طالباً وطالبة.

وأعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام إدارة القبول بالوزارة أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd) برقم الاستمارة او الاتصال برقم الاستجابة والدعم (2511) عقب نهاية النقل المباشر.