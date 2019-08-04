حريق ضخم في مبنى وزارة النفط الإيرانية

وقال موقع ”جماران نيوز“ المحلي: ”إن حريقًا هائلًا اندلع صباح اليوم الأحد في مبنى وزارة النفط الإيرانية الواقع عند تقاطع حافظ وآية الله طالقاني بالعاصمة طهران“.
وأضاف الموقع أن: ”فرق الإطفاء قامت بإخلاء المبنى بعد أن وصل الدخان إلى الطابق الخامس عشر في المبنى“.
ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة النفط قوله: ”الحريق هائل ولا توجد معلومات دقيقة عن سبب الحادث أو الإصابات المحتملة“.
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