حريق ضخم في مبنى وزارة النفط الإيرانية

أفادت تقارير إخبارية محلية، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مبنى وزارة النفط الإيرانية بالعاصمة طهران، ما أدى إلى إخلائه.

وقال موقع ”جماران نيوز“ المحلي: ”إن حريقًا هائلًا اندلع صباح اليوم الأحد في مبنى وزارة النفط الإيرانية الواقع عند تقاطع حافظ وآية الله طالقاني بالعاصمة طهران“.

وأضاف الموقع أن: ”فرق الإطفاء قامت بإخلاء المبنى بعد أن وصل الدخان إلى الطابق الخامس عشر في المبنى“.

ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة النفط قوله: ”الحريق هائل ولا توجد معلومات دقيقة عن سبب الحادث أو الإصابات المحتملة“.