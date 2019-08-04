"روسكوسموس" تؤجل إطلاق قمر صناعي

في وقت سابق، أجلت روسكوسموس إطلاق القمر الصناعي"أركتيكا-إم" رقم 1 من 2019 إلى 2020.
تنص وثائق روسكوسموس على أن تاريخ إطلاق القمر الصناعيأركتيكا-إم رقم 2 قد تم تغييره من 2021 إلى 2023.
وكان لدى برنامج الفضاء الفيدرالي لروسيا للفترة 2016-2025 خطط لإطلاق ثلاث مركبات أخرى من طراز أركتيكا-إم في أعوام 2023 و 2024 و 2025، لكن عقد إنتاجها لم ينته بعد.
من حيث المعدات، فإن أركتيكا-إم سوف يكون مماثلا لأجهزة الأرصاد الجوية من سلسلة. "إليكترو-إل". سيتم وضع القمر الصناعي في مدار بيضاوي، مما سيسمح له بجمع معلومات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية حول حالة المناطق القطبية للأرض، والتي لا يتم مشاهدتها بشكل من "إليكترو-إل".
يتميز مدار "القطب الشمالي" بخصائصه الخاصة، حيث يتحرك الجهاز بشكل دوري بعيدًا عن سطح الأرض وينتج صورًا متعددة المقاييس، وسيكون له سرعة مختلفة عن دوران الأرض، بالإضافة إلى تغير مستمر في زاوية التصوير. كل هذا يزيد من خطر حدوث تشوهات إضافية في الصورة ويتطلب استخدام إجراءات التطبيع الخاصة التي ستكون فعالة فقط في وجود قياسات دقيقة للغاية من معايير الحركة لنظام التصوير.
بعد إطلاق جهازين من هذه السلسلة إلى المدار، سيتلقى مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية باستمرار معلومات تشغيلية عن حالة الغلاف الجوي والسطح عند قطبي الأرض. سيؤدي ذلك إلى تحسين دقة النماذج في إعداد تنبؤات الطقس قصيرة الأجل وإعطاء العلماء كمية كبيرة من البيانات الجديدة لدراسة ظاهرة تغير المناخ العالمي.
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