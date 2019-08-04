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غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

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قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق "الجُب" و"باجة" بحجر.

وأكدت المصادر، استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في "يعيس" بمُريس، أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.

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