غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق "الجُب" و"باجة" بحجر.
وأكدت المصادر، استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في "يعيس" بمُريس، أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.
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