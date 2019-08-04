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قمة وزارية في بغداد بين مصر والعراق والأردن

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ذكر مصدر عراقي، أن قمة ثلاثية ستجمع يوم الأحد، بين وزراء الخارجية في مصر والأردن والعراق، في بغداد، لأجل بحث ملفات تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وبحسب ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن القمة، ستبحث أيضاً سبل تجفيف منابع الإرهاب، والمنابر الإعلامية الداعمة للفكر المتطرف.

وأوضح المصدر أن اجتماعاً لوزراء طاقة الدول الثلاث سيعقد أيضاً في العاصمة العراقية لوضع استيراتيجية عمل مشترك.

وفي مارس الماضي، أكد قادة مصر والعراق والأردن، في ختام قمة ثلاثية جمعتهم أهمية تكثيف العمل لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر الإرهاب والطائفية، مشددين على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي.

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