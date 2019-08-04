الإمارات: السودان طوت صفحة حكم الإخوان المسلمين

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن "السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين". وقال قرقاش، اليوم الأحد عبر صفحته على "تويتر": "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

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