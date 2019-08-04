موسكو: العقوبات الأميركية الجديدة لن تضر نظام روسيا المالي

قال أنطون سيليانوف وزير المالية الروسي إن العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة تضر العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن ولكن النظام المالي الروسي قادر على تحمل الضغوط الخارجية. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة أخرى من العقوبات على روسيا بسبب تسميم جاسوس سابق ببريطانيا. وقال سيليانوف إن "الاقتصاد الروسي أثبت بالفعل قدرته على تحمل القيود الخارجية في السنوات الأخيرة". وأضاف "فيما يتعلق بالديون العامة وديون الشركات فإننا على ثقة بأن النظام المالي الذي أنشأناه يسمح لنا بالوفاء بمتطلبات الميزانية والمؤسسات في الموارد التي يتم اقتراضها". وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن ستعارض خلال جولة العقوبات الجديدة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية لروسيا.

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