تركي آل الشيخ يكشف شعوره بعد شراء ألميريا الإسباني

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك":٣٧سنه مرت بديت فيها من الصفر لكي اصل لما انا عليه الان اذا كان العمر يقاس بالتجارب والاحداث والتحديات والانتصار والهزيمه والنجاح والفشل فأعتقد انني رأيت ما يفوق ما رأه شاب ب ٣٧ في عمره اتمنى ان القادم يكون اريح بالنسبه لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصه واحلامي".
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