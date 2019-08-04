خبير إرصاد : يحذر من غرق الخرطوم خلال الأيام المقبلة من شهر اغسطس

توقع خبير الإرصاد الجوي الشهير بمواقع التواصل الإجتماعي “عوض إبراهيم ميرغني”، بهطول أمطار غزيرة أعلى من المعتاد خلال الفترة من ٤ أغسطس الي ١٦ أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل على أنحاء واسعة من السودان، وغرق للعاصمة السودانية الخرطوم مما يتطلب الحيطة والحذر، بحسب مانقل “محرر أخبار الخليج 365”
وقال “عوض ” : الطرفة البكاية اقوي منزلة من منازل الخريف في السودان تستمر ١٣يوما من يوم ٤ أغسطس الي ١٦ من الشهر.
نبشر مزارعي ورعاة بلادي بمشيئة الله أن نتتهي الصبنة اي الجفاف في منزلة الطرفة البكاية وتبكي السماء ماء وتعود أجواء الخريف وينبت الزرع ال ١٣ عدد ايام الطرفة.
و ستكون ايام العيد حافلة بالأمطار المتفرقة خلال تلك الفترة بالقضارف كسلا سنار الجزيرة وولايات كردفان ودارفور والنيل الابيض و كافة ربوع السودان.
محذرا من غرق الخرطوم وتشكل السيول علي مناطق شمال ووسط البلاد، وجنوب البحر الاحمر وغرب البلاد. خلال الفترة اعلاه.
متوقعا ان تشهد البلاد فيها أعلى معدلات الامطار خلال هذا الموسم ٠
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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