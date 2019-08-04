يونايتد يهزم ميلانو في كأس الأبطال

فاز مانشستر يونايتد 5-4 بركلات الترجيح على ميلانو في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في كارديف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 السبت.ما دككك

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