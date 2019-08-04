سولشاير ينصّب آشلي يونج قائدا لمانشستر يونايتد

أكد أولى جانر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المخضرم آشلي يونج، سيكون قائد الفريق الأول فى الموسم الجديد 2019-20 بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا.

وارتدى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا شارة قيادة الفريق، رغم مشاركة يونج في الشوط الثاني من مباراة ميلان السبت في الكأس الدولية للأبطال.

وقال سولشاير فى صتريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "من الواضح أن ديفيد هو التالي في القيادة، لكن عندما يكون يونج على أرض الملعب، سيحمل شارة القيادة، عندما يبدأ الموسم ، سوف يحمل شارة القيادة".

ويعد يونج أحد اقدم أعضاء الفريق الحالي في يونايتد، حيث انتقل إلى أولد ترافورد من أستون فيلا في صيف عام 2011.