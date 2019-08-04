وارتدى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا شارة قيادة الفريق، رغم مشاركة يونج في الشوط الثاني من مباراة ميلان السبت في الكأس الدولية للأبطال.
وقال سولشاير فى صتريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "من الواضح أن ديفيد هو التالي في القيادة، لكن عندما يكون يونج على أرض الملعب، سيحمل شارة القيادة، عندما يبدأ الموسم ، سوف يحمل شارة القيادة".
ويعد يونج أحد اقدم أعضاء الفريق الحالي في يونايتد، حيث انتقل إلى أولد ترافورد من أستون فيلا في صيف عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير ينصّب آشلي يونج قائدا لمانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.