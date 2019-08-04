إحجام عن شراء الدولار بالسوق الموازية بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أحجم تجار العملة بالأسواق الموازية عن عمليات بيع الدولار والإكتفاء بالشراء عقب إكتمال الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية عن توقف تجار العملات عن عمليات بيع الدولار في تداولات اليوم (السبت) بحجة عدم وضوح الرؤية عقب الاتفاق.
وأكد عدد عدد منهم تحدث لـ(باج نيوز) عن وجود إنخفاض في اسعار شراء الدولار الى 65 جنيها مقابل 69 جنيه يوم الخميس الماضي عبر النقد.
وتوقعوا إستمرار انخفاض الاسعار خلال المرحلة المقبلة بعد التوقيع النهائي المتوقع في غضون الساعات القادمة.
وشهدت أسواق العملات إستقراراً نسبياً خلال الأسابيع الماضية لأسعار الدولار حيث سجل البيع والشراء عبر النقد 69 و70 جنيها فيما بلغت اسعار الشراء والبيع عبر الاجراءات المصرفية 72 و73 جنيها.
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