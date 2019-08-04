وزارة المعادن تطالب بإمهال شركات التعدين شهراً…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طالبت وزارة المعادن في السودان، يوم السبت، ديوان الضرائب بتأجيل أي إجراءات قانونية ضد شركات التعدين التي لم تسدد ضريبة ارباح الأعمال والقيمة المضافة لفترة شهر واحد.
وكشف خطاب صادر عن الوزارة موجه لوزارة المالية وللمجلس العسكري تحصلت (باج نيوز) على نسخه منه عن صدور أمر قبض من ديوان الضرائب لبعض الشركات العاملة في مجال التعدين لعدم سداد ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المضافة.
وأشار الخطاب إلى تأثر إنتاج الذهب بالأحداث التي تعرضت لها الشركات من إعتداءات وحرق لآلياتها.
ونبه إلى القررات الصادرة من بعض الولايات بايقاف تحصيل مستحقات الدولة.
وأعلن الخطاب عن إجتماع موسع مع سلطات الضرائب للوصول إلى تفاهمات مرضية تحفظ حق الدولة وتدفع بعملية الانتاج إلى الأمام.
وشدد على اهمية توجيه سلطات الضرائب بتأجيل أي قرارات قانونية تلافياً للأثار السالبة على الاستثمار في مجال التعدين.
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