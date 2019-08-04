الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" غرب تعز

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن "عناصر من الحوثيين حاولت التسلل من مواقع تمركزها في منطقتي الطوير والعيار جنوب مديرية مقبنة غرب تعز، إلى مواقع في عزلة اليمن بمنطقة قهبان، في المديرية ذاتها".
وأكد "إحباط محاولة الحوثيين، وإجبارهم على التراجع بعد تكبيدهم قتلى وجرحى".
إلى ذلك، أشار الجيش إلى "دفن الحوثيين جثة القيادي الميداني في صفوفهم بجبهة مقبنة، هاني الشلبي، الذي قُتل مع اثنين من العناصر بنيران الجيش في منطقة قهبان".
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