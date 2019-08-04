وقال رئيس مجلس شورى الحزب عبد الكريم الهاروني إنه لم يتم الحسم بعد في مسألة مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة، على أن يتم استئناف أشغال المجلس بهذا الخصوص.
وأكد الهاروني على أن المجلس سيبقى في حال انعقاد دائم حتى يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن مرشح حزب النهضة للانتخابات.
كان اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد السبت بمدينة الحمامات قد شهد خلافات عميقة بين الأعضاء على خلفية الاختبار بين دفع الحركة بأحد القياديين لخوض الانتخابات أو الاكتفاء بدعم أخد المرشحين من خارجها.
من جهة أخرى، قررت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة رئيس الحركة يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعت المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس القادم ـ 8 أغسطس للنظر في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل فشل "النهضة" في حسم مرشح انتخابات الرئاسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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