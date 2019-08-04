وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية : "خلال 8 سنوات، حقق هذا النادي 4 ألقاب بريميرليغ، من المدهش أن في تلك الأربعة مواسم لم يفز أبدًا أحد لاعبي الفريق بجائزة الأفضل في الدوري. أبدًا!".
واضاف : "نحن لا نملك تاريخًا لكن ربما في المستقبل سينظر الناس ويفكرون 'حسنًا، هذا النادي يحقق أمورًا مميرة' لأننا حققنا البريميرليغ 4 مرات خلال 8 سنوات!"
وعن رأيه في محمد صلاح: "ومع ذلك لم يحقق أحد جائزة أفضل لاعب بالموسم، لا أغويرو ولا سيلفا ولا فينسنت كومباني ولا يايا توريه. حتى في العام الذي حصدنا خلال 100 نقطة ومع كامل احترامي لصلاح لكن دي بروين كان فوق الجميع!"
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة قاسية من جوارديولا لـ"صلاح ".. ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.