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مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 26 آخرين في حادث إل باسو

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قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، يوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو أرواحهم وأصيب أكثر من26 شخصا".

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