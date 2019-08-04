انخفاض ضغط العين قد يؤدى إلى نزيف بداخلها

الكثير من الأمراض والمشكلات التى قد تصيب العين نتيجة لسلوكيات خاطئة كاستخدام الهاتف المحمول لأوقات طويل والإجهاد فى العمل واستخدام أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، ولعل أحد أهم المشاكل التى تصيب العينين هى ارتفاع أو انخفاض ضغط العصب البصرى مما يصاحبه عدم وضوح الرؤية.

ووفقا لما ذكره موقع " Web md"، فإن انخفاض ضغط العين يؤدي لظهور عدد من الأعراض التى تؤثر على الرؤيه وعدم الشعرو بالراحه وأبرزها.

-ضبابية الرؤية، أي الشعور بوجود سحابة على العين، تعيق الرؤية

-تورم القرنية

-إعتام عدسة العين

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- عدم القدرة على الرؤية، لأن عدسة العين هي الجزء الذي يستشعر به الضوء في شبكية العين

-الشعور بالإجهاد وعدم الارتياح داخل العين

-ألم في العين

ولم تتوقف مشكله انخفاض ضغط العين عند الاصابه بألم فقط أو ضبابيه الرؤيه الأمر قد يصل إلى حدوث نزيف داخل العين، ولن يعرف الشخص المريض بذلك إلا عند عمل فحص قياس ضغط العين.