راغب علامة يحيى حفلا غنائيا فى لبنان نهاية أغسطس

يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا فى لبنان وتحديدا بقرية غوسطا، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالى، ومن المقرر أن يقدم راغب خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة والشهيرة التى قدمها على مدار مشواره الغنائى.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

يذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائى، 14 أغسطس المقبل فى اليونان، يقدم فيه أشهر أغنياته للجالية العربية هناك، وذلك بعد أن ينتهى علامة من حفله ضمن حفلات وليالى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 حيث سيغنى النجم اللبنانى يوم 3 أغسطس على مسرح قرطاج الأثرى الكبير .