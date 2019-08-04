الكويت تدين بشدة حادث إطلاق النار بأحد المراكز التجارية بتكساس

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته لضحايا هذا العمل الاجرامي، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وأكد أمير الكويت أن هذا العمل الإجرامى الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.
كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.
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