كوكب المشترى يُزين ليالى أغسطس بسماء مصر والمنطقة العربية

يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية بعد غروب شمس وبداية الليل وخلال هذا الشهر، كوكب المشترى كنقطة ضوئية بيضاء ساطعًا براقًا فى قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبى.

وكان المشترى وقع فى "التقابل" فى العاشر من يونيو 2019، حيث كان الكوكب يقابل الشمس فى قبة السماء، وفى ذلك الوقت كان يسطع فى السماء من الغروب إلى فجر اليوم التالى، ولكن فى الوقت الحالى يكون الكوكب موجود فى السماء عند حلول ظلمة الليل، لذلك فهو لن يبقى حتى الفجر، وسيلاحظ وجود نجم أحمر قرب المشترى فى قبة السماء ذلك هو نجم قلب العقرب.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه فرصة لرؤية وتصوير المشترى وأقماره، فعند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة الغيوم الكوكب، ومن خلال المنظار الثنائى العينية يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة، حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.

وتابع التقرير: من المعروف أن المشترى يطلق عليه فى بعض الأحيان تسمية "النجم العاجز"، لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات حرارية نووية يجب دمج 80 كوكبًا مثل المشترى على الأقل، ليصبح ضخم كفاية ليشتعل مثل النجوم.

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وأشار التقرير: على الرغم من ذلك فإن المشترى أكبر وأضخم كوكب فى نظامنا الشمسى، ولذلك فبعد غروب الشمس خلال ليالى شهر أغسطس يمكن أن نتخيل المشترى البراق كشمس صغيرة بسماء الليل.

جدير بالذكر فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 كان المشترى يتحرك نحو الشرق مبتعدًا عن نجم قلب العقرب، ولكن منذ 10 أبريل ظهر الكوكب يعكس رحلته ظاهريًا ويتحرك نحو الغرب بالنسبة لنجم قلب العقرب.

وخلال الفترة من 10 أبريل وحتى 11 أغسطس 2019 سوف يبدو الكوكب يتحرك تراجعيًا أو نحو الغرب، وسوف يقلص الفجوة بينه وبين نجم قلب العقرب، وخلال منتصف الطريق خلال هذه الحركة التراجعية فى 10 يونيو 2019 وصل المشترى إلى التقابل.