ألوية العمالقة تدعو الأمن إلى حماية أبناء الشمال في عدن

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن قيادة الألوية دعوتها ”قوات الأمن في عدن إلى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالاعتداء عليهم وترحيلهم من قبل أشخاص وبطريقة غير مسؤولة“.
وعبرت قيادة ألوية العمالقة عن ”حزنها الشديد لما تعرض إليه أبو اليمامة وعشرات الأفراد من عملية إرهابية، لكنها لا ترى الثأر لهم في ترحيل المواطنين البسطاء ونهب ممتلكاتهم“على حد تعبيرها.
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