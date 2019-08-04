الجيش الليبي يقصف رتلًا مسلحًا لمليشيات مصراته

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي عبر ”فيسبوك“، إنّ ”مقاتلات الجيش الليبي أغارت عصر اليوم على رتل مكون من عدد من الآليات عند خروجه من مدينة مصراته؛ وتحديدًا بمنطقة بوقرين شرق مصراته بـ130 كم“.
وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإنّ ”الرتل يضم عددًا من المقاتلين التابعين لمليشيات حكومة الوفاق، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي مجالس شورى بنغازي ودرنه وأجدابيا المتحالفة مع تنظيم داعش“ .
يذكر أن الجيش الليبي كثف غاراته على أهداف عدة بمدينة مصراته ومحيطها بعد أن نفذت طائرة مسيرة تركية غارة جوية استهدفت قاعدة الجفرة التابعة للجيش الليبي، كما قصف عدة تمركزات لأرتال تتحرك من خارج مصراته وفي الأغلب تحاول الوصول لمنطقة الجفرة إلى الجنوب الشرقي منها.
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