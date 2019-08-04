ووردت الاتهامات في وسائل إعلام مصرية، وعبر مدونين مصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إن توقيف المهندس سالم هو السبب في غيابه طوال ثمانية أشهر ماضية لم يتمكن أحد خلالها من الاتصال به أو بأسرته.
وتقول وسائل إعلام مصرية، إن سالم توجه إلى الدوحة قبل أكثر من 20 عاماً، حيث ساهم مع آخرين في تأسيس قناة ”الجزيرة“ آنذاك، واستمر في عمله بالقناة لحين إطلاق قناتها ”الرياضية بعد سنوات.
ويقول مدونون مصريون إن الاتصال انقطع بمواطنهم منذ نحو ثمانية أشهر، إذ جرى يومها تكريم سالم في ”الجزيرة“ لدوره في القناة التي تشعبت لشبكة قنوات فيما بعد، ومن ثم تم توقيفه عقب الحفل، بعد أن علمت السلطات القطرية بعزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والاستقرار في مصر.
وأضافوا أن سلطات الدوحة منعت عائلة سالم من مغادرة البلد الخليجي الصغير منذ ذلك الحين، أو الحديث لوسائل الإعلام.
ولم يرد أي تعليق رسمي من القاهرة على الأنباء المتداولة حول توقيف سالم، فيما التزمت الدوحة الصمت أيضاً على الاتهامات الموجهة لها.
وتعد قناة ”الجزيرة“ بجانب باقي وسائل الإعلام التي تمولها قطر، سبباً رئيسياً في الأزمة الخليجية الراهنة التي تقاطع فيها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الدوحة، حيث تتبنى تلك القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية سياسة إعلامية تهاجم دول المقاطعة وقادتها على الدوام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزمه العودة لبلاده.. قطر تواجه تهمة إخفاء مهندس مصري من المؤسسين لقناة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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