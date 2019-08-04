وقال أردوغان في كلمته أثناء المراسم، إن "الكنيسة تعد ثراء جديدا يضاف إلى ثراء اسطنبول"، موضحا أن بناء الكنيسة سينتهي في غضون عام ونصف العام، أو عامين على أبعد تقدير.
وشدد أردوغان على أن الدولة التركية ترى كافة أبنائها مواطنين من الدرجة الأولى، وأنها ومنذ ألف عام، تعد مركزا للتنوع الديني والعرقي والثقافي، وضمير الإنسانية.
وشدد أردوغان على أن الدولة التركية لم تميز بين مواطن وآخر في خدماتها لأبنائها، قائلا: "لا شك أن السريان وهم من أقدم شعوب منطقتنا لديهم الحق في الحصول على هذه الخدمات".
و"كنيسة مور أفرم السريانية القديمة"، أول كنيسة تبنى من الصفر، منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل نحو قرن، وتشيد بجانب المقبرة الكاثوليكية القديمة في يشيل كوي، وبالتحديد في القسم غير المستخدم من المقبرة.
ويقدر عدد السريان في اسطنبول بنحو 18 ألف شخص، يقطن غالبيهم في المنطقة بالشق الأوروبي من اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يضع حجر الأساس لأول كنيسة للسريان الأرثوذوكس في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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