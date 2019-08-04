الأمن الروسي يعثر على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في داغستان

وقال المكتب الصحفي التابع لإدارة الهيئة في بيان: "تم العثور على 9 عبوات داخل مستودع مهجور على مشارف بلدة غيمري".
وأوضح البيان أن "الوزن الكلي للعبوات كان حوالي 90 كغم. وتتألف من أنابيب مملوءة بمزيج من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم، ومحشوة بقطع من قضبان حديد تسليح البناء".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بإبطال مفعول العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى فتح تحقيق في القضية.
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