وزير الأوقاف الأردني: مقام النبي هارون لا يزال مغلقًا

ونقلت الأناضول، عن الوزير الأردني الذي يرأس بعثة حج بلاده، قوله إن ”المقام في محافظة البترا (جنوب) لا يزال مغلقًا، منذ صدور القرار بغلقه“.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن محاولات تبذلها السفارة الإسرائيلية لدى الأردن لتسهيل دخول سائحين إسرائيليين إلى المقام.
وشمل قرار الوزير الأردني تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وقال الوزير، في بيان حينها، إن القرار جاء ”على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك“.
واستنكرت الوزارة ما حدث داخل مقام النبي هارون، مؤكدة ”رفضها الشديد“ لمثل تلك التصرفات المرفوضة.
وشددت على أنها ستقوم ”بفتح تحقيق حول ما حدث، ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام“.
وتداولت مواقع إخبارية محلية، فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا يهودية في المقام.
ومقام النبي هارون، هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البترا، ويُعتقد بأنه للنبي هارون.
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها عام 1994، لكن العلاقات بين البلدين تشهد توترًا، خاصة جراء انتهاكات السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والذي تتولى المملكة مهمة الوصاية عليه.
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