سولشاير يحسم الجدل بشأن مستقبل بوغبا مع مانشستر يونايتد

شدد النرويجي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استمرار لاعب الوسط بول بوغبا مع الفريق على الرغم، من أنباء ارتباطه بيوفنتوس وريال مدريد.

بوغبا قال مؤخرا إنه يرغب في خوض تجربه جديدة، مما أثار الشك بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد، بالإضافة لتصريحات وكيله مينو رايولا.

وقال سولشاير من خلال تصريحاته بعد الفوز على ميلان في كأس الأبطال الدولية: ”بوغبا لاعب لفريقنا، وسيبقى معنا“.

وأضاف: ”ليس لدي أدنى شك في استمراره معنا، سيبقى ولن يرحل هذا الصيف“.

وتابع: ”بالتأكيد سيعود بوغبا إلى التدريب الأسبوع المقبل. إنه ليس مصابًا وكان يعاني من الألم فقط ولن أخاطر به في نهاية هذا الأسبوع. يجب أن يكون في حالة جيدة للمباراة ضد تشيلسي“.

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ولم يشارك بوغبا في مباراة ميلان للإصابة، بعدما تعرض لبعض المشاكل في الظهر، مما جعل سولشاير يستبعده.

كما أعلن سولشاير عن قُرب حسم التعاقد مع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي: ”نأمل أن ننهي التفاصيل الصغيرة المتبقية وأن نعلن رسميا عن الصفقة في وقت قريب“.

واعترف بأنه قد يشارك في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي بعد أيام لو تمت الصفقة:“دعونا ننتظر حسم التفاصيل المتبقية، ولكنه خاض عدة مباريات خلال الصيف، ولذا سنقيّمه في حينها“.