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هيئة تحرير الشام ترفض الانسحاب من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا

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أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني السبت أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في شمال غرب سوريا بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب الجهاديين منها.

وقال الجولاني خلال لقاء مع صحافيين نظمته هيئة تحرير الشام التي تمسك بزمام الأمور في منطقة إدلب ”ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (…) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً“ والتي من المفترض إقامتها في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق روسي تركي.

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