وقال الجولاني خلال لقاء مع صحافيين نظمته هيئة تحرير الشام التي تمسك بزمام الأمور في منطقة إدلب ”ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (…) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً“ والتي من المفترض إقامتها في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق روسي تركي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تحرير الشام ترفض الانسحاب من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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