فولهام يحقق في واقعة عنصرية طالت عائلة مدافعه سيريوس كريستي خلال لقاء بارنسلي

أعلن فولهام المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إنه يحقق في واقعة حدثت من قبل جماهيره عقب ما قاله المدافع سيريوس كريستي، بأن شقيقته تعرضت للضرب ولإهانات عنصرية خلال هزيمة الفريق 1-صفر أمام بارنسلي، السبت.

ولجأ الظهير، الذي حل بديلا في المباراة الأولى للفريق في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من الدوري الممتاز، إلى تويتر عقب المباراة للحديث عن المحرضين.

وكتب كريستي: ”بالنسبة للشخص المنتمي لجماهير فولهام والذي قرر ضرب شقيقتي خلال مباراة اليوم ولزوجته التي بررت فعله بأقوال عنصرية، يحدوني الأمل أن تكون فخورا بنفسك وتشعر بأنك رجلا صاحب مكانة.

”حققت ما حضرت من أجله. بغض النظر عما تشعر به إزاء النتيجة، فإن أفعالك تمثل وصمة عار“.

وأصدر فولهام بيانا قصيرا قال فيه: ”نادي فولهام لكرة القدم يحقق في الواقعة والتي جرت في أوساط جماهير الفريق الضيف خلال لقاء بارنسلي وفولهام بعد ظهر اليوم.

”بمجرد التعرف على الجناة، سيتخذ النادي أقوى تصرف ممكن“.