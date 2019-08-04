ولجأ الظهير، الذي حل بديلا في المباراة الأولى للفريق في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من الدوري الممتاز، إلى تويتر عقب المباراة للحديث عن المحرضين.
وكتب كريستي: ”بالنسبة للشخص المنتمي لجماهير فولهام والذي قرر ضرب شقيقتي خلال مباراة اليوم ولزوجته التي بررت فعله بأقوال عنصرية، يحدوني الأمل أن تكون فخورا بنفسك وتشعر بأنك رجلا صاحب مكانة.
”حققت ما حضرت من أجله. بغض النظر عما تشعر به إزاء النتيجة، فإن أفعالك تمثل وصمة عار“.
وأصدر فولهام بيانا قصيرا قال فيه: ”نادي فولهام لكرة القدم يحقق في الواقعة والتي جرت في أوساط جماهير الفريق الضيف خلال لقاء بارنسلي وفولهام بعد ظهر اليوم.
”بمجرد التعرف على الجناة، سيتخذ النادي أقوى تصرف ممكن“.
كانت هذه تفاصيل خبر فولهام يحقق في واقعة عنصرية طالت عائلة مدافعه سيريوس كريستي خلال لقاء بارنسلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.