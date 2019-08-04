وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار جونسون: النواب لا يمكنهم منع خروج بريطانيا دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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