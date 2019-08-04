مستشار جونسون: النواب لا يمكنهم منع خروج بريطانيا دون اتفاق

نقلت صحيفة صنداي تلجراف عن أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة.