يوفنتوس يعلن تعافي كيليني وجاهزيته للموسم الجديد

ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي: ”عاد كيليني إلى المجموعة، انتهى اليوم الأخير من التدريب هذا الأسبوع بأخبار رائعة“.
كان كيليني غاب عن الفريق بعد التعرض لإصابة في الساق عند بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، وابتعد بسببها عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.
ويحصل يوفنتوس على راحة من التدريبات يوم الأحد على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين.
وحال التأكد من اكتمال لياقته في الوقت المناسب، سيكون متاحاً لبدء المباراة الأخيرة في كأس الأبطال الدولية ضد أتلتيكو مدريد، والتي ستقام في السويد.
يذكر أن يوفي بات تحت قيادة جديدة للمدرب ماوريتسيو ساري هذا الموسم، وينافس كيليني كواحد من خمسة مدافعين في صفوف اليوفي، رفقة ليوناردو بونوتشي ودانيلي روجاني وميري ديميرال وماتيس دي ليخت.
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