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مصدر في الشرطة يكشف تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

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كشف مصدر في الشرطة العراقية، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة "القناة" شرقي العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام.

وقال المصدر، إن "السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفا، وأثناء تقديم الحرس الطعام للموقوفين، أقدم الموقوفون على سحب الحرس وضربهم، حيث تمكن 15 شخصا منهم أغلبهم موقوفون على ذمة قضايا جرائم مخدرات، من الهروب بملابسهم الداخلية".

وأضاف، أن "الآخرين حاولوا الهروب، إلا أن حراس المركز قاموا بإطلاق النار وتمكنوا من السيطرة على الوضع وإغلاق بوابات السجن".

وأكد المصدر أن القوات الأمنية تمكنت "لغاية الآن من القبض على ثلاثة من الهاربين".

وأمر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة، فيما أمر وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بـ"إيداع جميع المقصرين من ضباط ومنتسبي السجن والتحقيق معهم".

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