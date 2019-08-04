دورتموند يهزم بايرن ويتوج بطلا للسوبر الألماني

سجل جادون سانشو هدفا وصنع آخر ليقود فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على بايرن ميونخ 2-0، مساء السبت، والتتويج بطلا لكأس السوبر الألماني.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف عبر باكو ألكاسير في (د.48) وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في (د.68).

ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ عام 2012، وقد توج باللقب خلال هذه الفترة 4 مرات وخسر 3 مرات.

ويعتبر هذا اللقب هو السادس لدورتموند في السوبر المحلي، وبات يتخلف بلقب واحد عن النادي البافاري حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة (7 مرات).