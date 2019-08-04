دورتموند يهزم بايرن ويتوج بطلا للسوبر الألماني

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف عبر باكو ألكاسير في (د.48) وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في (د.68).
ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ عام 2012، وقد توج باللقب خلال هذه الفترة 4 مرات وخسر 3 مرات.
ويعتبر هذا اللقب هو السادس لدورتموند في السوبر المحلي، وبات يتخلف بلقب واحد عن النادي البافاري حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة (7 مرات).
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