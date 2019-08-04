ديوان الوقف السني في العراق ينفي شائعات حول رئيسه

وقال المكتب في بيان مقتضب إن "الهميم موجود في مدينة مكة لأداء مناسك الحج".
يذكر أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن إعلان الهميم أمس الجمعة من على منبر الجامع، تشيعه على المذهب الجعفري.
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