شويغو يفسر سبب عدم مشاركة الناتو في "الألعاب العسكرية الدولية"

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن العسكريين من الناتو، لا يشاركون في "الألعاب العسكرية الدولية" في روسيا، ليس فقط لدوافع سياسية، ولكن أيضا مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الأخرى.

وأضاف الوزير، خلال رد على سؤال بهذا الخصوص: "بالطبع، لديهم اعتبارات سياسية، ولكن هناك الكثير من المخاطر. إذا كانت معداتك العسكرية أسوأ، فغالبا، ستكون عملية بيعها أسوأ".

وأكد شويغو، أن روسيا تدعو ممثلي دول الناتو للمشاركة في الألعاب. وقال: "سنكون سعداء لرؤيتهم، ولكن هذا ليس هدفنا الأساسي. الهدف والمهمات المتعلقة بذلك، تختلف قليلا، وهي تتلخص في تدريب جيشنا وتجهيزه بالعتاد بحيث يكون مستعدا قتاليا. نرغب أن تكون لدينا أفضل الأطقم، ولكي يدرك الجميع، أنهم يحلقون، ويطلقون النيران ويسبحون ويسيرون، أفضل من الآخرين. هذه هي مهمتنا".

وقال شويغو، إنه راض لأن المهارات المكتسبة في الألعاب، تظهر في مختلف العمليات العسكرية، وخاصة في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي أعلن اليوم انطلاق الألعاب العسكرية الدولية في دورتها السنوية الخامسة، وذلك في حقل "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو.