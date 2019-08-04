ويأتي إعلان الجولاني بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق، مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب المسلحين منها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن الجولاني قوله خلال مؤتمر صحفي: "ما لم يأخذه النظام عسكريا بالقوة فلن يحصل عليه سلميا بالمفاوضات والسياسة.. نحن لن ننسحب من المنطقة أبدا".
وأكد "لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء"، مشددا على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر "جبهة النصرة" تعلن أنها لن تنسحب من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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