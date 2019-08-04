مجلس المريخ يصدر بياناً حول قرار المحكمة العليا ويعلن عن مرحلة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مجلس المريخ عن دخول النادي في مرحلة جديدة بعد قرار المحكمة العليا القاضي باعتماد آدم عبد الله سوداكال رئيسًا للنادي مؤخرًا.

وقال المجلس في بيانٍ أطلّع عليه”باج نيوز” إنّ مرشح رئاسة النادي آدم سوداكال، أصبح الرئيس الشرعي لنادي المريخ العظيم.

وكانت المفوضية الولائية بالخرطوم قد رفضت اعتماد سوداكال رئيسًا للنادي رغم فوزه بالتزكية بسبب الطعون المقدّمة ضده.

لكّن المحكمة العليا أصدرت قرارًا الأسبوع المنصرم، شطبت بموجبه كل الطعون وأعلنت اعتماد سوداكال رئيسًا فائزًا بالتزكية لنادي المريخ.

وأضاف النادي في بيانه”نغتنم الفرصة هنا للإشادة بنزاهة القضاء السوداني الذي أعاد الحق لأصحابه ونصر القانون والعدالة، وننتظر من مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم القيام بدورها في الاعلان عن فوز سوداكال رئيسًا بالتزكية دعما لمسيرة المريخ واستقراره”.

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ودعا المجلس أنصار النادي، أقطابه ، رموزه وإعلاميوه ، للمساهمة في البناء وطي صفحة الماضي ، ونبذ الخلاف والتشاكس تبجيلا للكيان، واستعدادا لتزيين صفحة المستقبل بالبطولات المشرفة.

وأكّد المجلس ثقته في أنّ يشهد النادي استقرارًا ودعمًا مقدرًا في ظل قيادة السيد رئيس المجلس ادم عبدالله سوداكال عطفًا على رغبته الأكيدة نحو دعم غير محدود لمعشوقه.

وتعهّد المجلس بالوقوف إلى جانبه تمهيدًا لخلق بيئة تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.

ويشارك المريخ في موسم 2019 ـ 2020 في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.

وسيواجه الأحمر أفريقيًا شبيبة القبائل الجزائري، فيما يلعب أمام الوداد المغربي ببطولة العرب.