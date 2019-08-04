كابتن صلاح أحمد آدم يمتدح تجربة أهلي شندي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال المدرب العام لنادي الهلال صلاح أحمد آدم إنّ التجربة الودية التي خاضها فريقه أمام أهلي شندي جاءت إيجابية، واصفًا إياها بأنّها حققت الأهداف التي رسمها الجهاز الفني.
وأعلن صلاح عن مواصله فريقه للإعداد في المرحلة المقبلة والمضي بها وفق البرنامج الموضوع.
ومن المنتظر أنّ يغادر الهلال إلى كيجالي الأربعاء القادم من أجل خوض أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا أمام رايون سبورت الراوندي.
ويشارك الهلال على الصعيد الأفريقي والعربي في الموسم المقبل.
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