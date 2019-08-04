الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعا للجنة المكلفة بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل

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الخليج 365:
ترأس الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، السبت، اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل).
وجرى الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وذكرت الوكالة أن اجتماعات اللجنة “ستستمر لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن”.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية”، تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية بتعليق الاتفاقيات مع (إسرائيل).
وأعلن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، في 25 يوليو/تموز الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) كافة ووضع آليات لتنفيذ ذلك، ردا على هدم الأخيرة بيوت فلسطينيين جنوبي القدس.
ومنتصف يوليو/تموز الماضي، شرعت جرافات إسرائيلية بهدم مبان عدة في وقت واحد، بـ”وادي الحمص” بحي “صور باهر” جنوبي القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها.
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