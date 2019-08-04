السلطات السعودية تعتزم افتتاح مكتب لرعاية مصالح الإيرانيين

الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية.

وقالت وكالة إن أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، السبت، إن وزير الحج السعودي “محمد صالح بن طاهر بنتن”، رحب باستئناف إيفاد الزوار الإيرايين إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشين ممثلية إيرانية في سفارة سويسرا شخصيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحج والعمرة السعودي رئيس منظمة الحج الإيرانية “علي رضا رشيديان”، السبت، في مدينة مكة المكرمة، حيث ناقش الطرفان قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة، بعد إعلان طهران توقفه عام 2015 بسبب مزاعم تحرش شرطيين سعوديين جنسيا بمراهقين إيرانيين في مطار جدة.

وصرح الوزير السعودي بأن المملكة تسعی لتوفير أجواء أفضل وإمكانيات أكثر ترافق الحجاج، مضيفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عمليات التفقد والتفتيش التي تشملهم، لافتا إلى أن تأشيرات الدخول السعودية ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانيين فقط.

من جهته قال، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني “علي رضا رشيديان” خلال اجتماعه مع وزير الحج السعودي إن “الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج الإيرانيين من شروطنا لاستئناف العمرة”، مشددا على أن الخطوة الأولى في هذا الشأن هي افتتاح قنصلية أو مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في المملكة.

وأفاد المسؤول الإيراني بأنه لمس “تحسنا في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الإيرانيين مقارنة بالعام الماضي إثر تعيين رئيس جديد لمؤسسة مطوفي الحجاج الإيرانيين، لكن كان هناك بعض المشاكل في التنسيق بالمطارات والجمارك؛ حيث بحثنا الأمر مع الجانب السعودي”.

كما أكد “رشيديان” أن الطرفين بحثا أيضا “دفع دية لضحايا حادثة تدافع منى، ومتابعة القضية من النواحي القانونية”.

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وشهد موسم الحج 2015، حادثين إحداهما سقوط رافعة كبيرة داخل الحرم المكي في 11 سبتمبر/أيلول؛ الأمر الذي أدى إلى مصرع 107 وإصابة 238، بخلاف حادثة تدافع منى، في الـ24 من الشهر نفسه، التي سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، أغلبهم من الحجاج الإيرانيين.

وفي ذات السياق، أعرب وزير الحج السعودي عن سروره لهذا اللقاء، لافتا إلى أن بلاده سعت لتقديم تسهيلات خاصة للحجاج الإيرانيين فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول.

كما أشار إلى مراقبة وزارة الحج منافذ الدخول إلى جدة والمدينة المنورة للاطمئنان إلى التعامل اللائق والمناسب مع الحجاج خاصة الإيرانيين.

واستأنف حجاج إيران ذهابهم إلى المملكة عام 2017، بعد عام من المقاطعة جراء حادث تدافع منى.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية أنه من المقرر أن يشارك نحو 86 ألف حاج إيراني في موسم الحج الحالي.

والسبت الماضي، أكدت طهران وصول أكثر من 60 ألف حاج، واستقبال بعضهم بالورود من جانب سلطات الرياض.

ويأتي اللقاء السعودي الإيراني في مكة المكرمة وسط توتر في المنطقة بين طهران وواشنطن؛ إذ تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.