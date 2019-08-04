رداً على إلغاء الولاية مغردون سعوديون يطالبون بإسقاط المهر

الخليج 365: أطلق مغردون سعوديون وسما ساخرا يدعو لإسقاط المهر والنفقة عن الرجال، وذلك ردا على قرار السلطات السعودية تعديل نظام وثائق السفر، والذي سمح للمرأة بالسفر دون أذن وليها. ويسمح القرار السعودي الجديد للمرأة السعودية باستخراج جواز سفر دون إذن ولي أمرها، ويكفل لها حرية السفر دون موافقة الولي إذا تجاوزت 21 عاما. Advertisements ولقى القرار جدلا واسعا بين السعوديين حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض. إذ اعتبر مؤيدون القرار استمرارا لسير المملكة في طريق الاعتدال والتحرر من أغلال ماضي التشدد الديني، بينما رآه معارضون خطوة جديدة في طريق “التحلل” من هوية المملكة التاريخية.

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