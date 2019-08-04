وفاة الداعية صالح الضميري داخل معتقله بالسعودية

الخليج 365:

توفي المعتقل السعودي الد اعية “صالح عبدالعزيز الضميري”، داخل محبسه بسجن الطرفية السياسي بمنطقة القصيم (وسط).

ووفق حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، فإن “الضميري” عانى من “الإهمال الطبي، حيث إنه مريض بالقلب، وكان في العزل الانفرادي”.

وحسب المصدر ذاته، فقد تسلمت أسرته الجثة، ومن المقرر صلاة الجنازة عليه، ظهرا بسكاكا.

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وهذه ليست المرة الأولى، التي يتوفي فيها دعاة ومشايخ داخل محبسهم بالسجون السعودية،

فقد توفي الداعية “أحمد العماري”، مطلع العام الجاري داخل السجن، وذلك بعد أشهر من حديث شبه مؤكد عن قتل الداعية “سليمان الدويش”، المعتقل منذ سنوات.

الشيخ “الضميري” اعتقل سابقاً أكثر من مرة، على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي في المملكة.

ويقبع في السجون السعودية، آلاف المعتقلين، المئات منهم من المرضى والطاعنين في السن، كانت السلطات أفرجت عن أحدهم قبل أسابيع، بعد تجاوزه التسعين من العمر.