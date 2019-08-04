فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديد ترامب لها

الخليج 365:

طالبت فنزويلا على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.

ونقلت وكالات الأنباء عن مونكادا قوله “نطالب مجلس الأمن اليوم بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو حكومة الولايات المتحدة.”

وأشار الدبلوماسي الفنزويلي إلى أن المادة الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية فرض الحصار البحري على دول ما، لكن تفعيل هذه المادة لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن وفي حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية.

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وتساءل السفير الفنزويلي “متى وافق هذا المجلس على هذه الأعمال العسكرية؟ متى قرر مجلس الأمن أن فنزويلا تشكل تهديدا للسلام، أو تخل بالسلام، أو ارتكبت أعمالا عدوانية؟.

وأردف قائلا “يبقى من الواضح أنه ليس هناك أي مبرر أو أساس قانوني لمثل هذه الأعمال الخطيرة. وكل التهديدات والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا غير قانونية وإجرامية وقد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للسكان المدنيين.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أمس الجمعة رفضه تصريح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا، مضيفا أن بحار بلاده ستظل “حرة ومستقلة”، وأن “لا أحد يستطيع حصار فنزويلا. ”